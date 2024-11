Los neutrales están en peligro

Azules y neutrales coinciden en no plantearse nominar a Maica y Daniela, porque es tirar el voto y salir junto a ellas es enfrentarse a un peligro real

Gran Hermano | Última Hora (13/11/24), completo

Óscar no elige a Maica para ser directiva de ‘Hermanos Tuerca’, pero negocia con Edi que este no la nomine a cambio de no nominar él a Violeta. Edi aceptó, aunque no parece que vaya a ser necesario. Por si las nominaciones fueran tradicionales (una rara avis últimamente), los azules han pactado su estrategia nominatoria. Con buen criterio, renuncian a darle puntos a Maica y a Daniela. Por lo visto hasta el momento, aunque podría cambiar en cualquier momento, nominar a estas dos concursantes es tirar el voto. Si había alguna duda con Daniela está despejada desde el martes, cuando vimos que era la tercera más votada de los cuatro nominados.

Ruvens ha pergeñado unas nominaciones en las que quieren ir a por los neutrales. Visto que no pueden con el enemigo oficial, ¿por qué no meterle mano a los no alineados? Óscar participa de esa idea porque cree que se están eliminando entre los dos grupos principales mientras los del medio se van salvando. Si esto sigue así, quedarán Juan y Luis finalistas, con un poco de suerte junto a alguna chica. Coincido con Óscar en que ese sería un mal final, me atrevo a decir que casi trágico. Pero tengo asumido que a Juan nos lo vamos a comer con patatas hasta el final. Debe ser un castigo a la audiencia que llevaba consigo lograr la vida extra. Eso, o el programa quiere ahorrarse la mitad del premio final.

Siendo la estrategia ir a por los neutrales, por el momento Edi se salva, porque ya no es azul, pero tampoco neutral y, por supuesto, mucho menos rosa. Diríamos que el gallego está sin estar, como si se hubiera puesto una capa de invisibilidad. Lo gracioso es que es todo lo contrario y parece querer destacar ahora más que nunca. Dado que Ruvens está un poco desaparecido, temeroso de ser expulsado esta noche, Edi se ha crecido y anoche tenía un fuerte enfrentamiento con Maica. Pero de eso hablaré un poco más adelante.

Edi ha sido quien ha contado la estrategia de Ruvens. “Me imagino que van a ir a por Luis, Nerea y Jorge. No apuntan a Maica y Daniela por saben que se van ellos antes”, decía. Esta poderosa información la compartía con Violeta, a quien pedía que no la compartiera con nadie. ¿Qué hizo Violeta? Por supuesto, ir a contárselo a Nerea. Antes intentó salvar a esta de la quema, pero Edi le aclaró que él no podía influir en ello. Violeta prefiere que vayan a por Luis antes que por Nerea. Sugería Edi que sí puede influir en que no le den puntos a Violeta, pero con Nerea no puede hacer nada. Supongo que no hace falta su intervención y aunque Edi ya no es azul, no azul oscuro al menos, Ruvens ha descartado tocar a su chica.

Los neutrales tampoco piensan nominar a Maica y Daniela

No necesitaban Nerea y Luis esta información para ir a por los azules. Antes de saberlo, Nerea pretendía sacar a la palestra a cuatro de ellos. Coinciden en no plantearse nominar a Maica y Daniela. No es tanto que sea tirar el voto como que salir junto a ellas es enfrentarse a un peligro real. Si el duelo de esta semana hubiera sido entre Ruvens y Daniela estaría más claro que salía quien se ha considerado el ideólogo de este Gran Hermano, inspirador de memes tan originales (es ironía) como comparar a las mellizas Rolek con las niñas de ‘El resplandor’. Al ser un duelo entre Ruvens y Adrián todavía queda alguna duda de si no saldrá este último.

Nerea y Luis tienen la misma precaución que Ruvens respecto a la pareja formada por Violeta y Edi. De esta forma, le eliminan a él de la ecuación y les quedan cuatro nombres para dar en una supuesta nominación a lo tradicional, que mucho me temo no vayamos a tener esta noche. Los nombres son: Óscar, Juan, Manu y el nominado que se salve, es decir, Ruvens o Adrián. Teniendo la obligación de no incluir a Edi, no hay más nombres que dar. La propuesta fue hecha por Nerea y Luis estuvo de acuerdo. Imagino que participarán de esta estrategia ellos dos y Violeta, porque mucho me temo que Jorge tiene un corazón demasiado azulado como para querer participar de la misma.

Como de costumbre, las “fresis” no pactan nominaciones, pero tampoco les hace falta. Creo que las dos nominarían a los azules y Maica excluiría a Óscar. No tengo ni idea si Daniela también evitaría nominar a un concursante que tiene el lado derecho del corazón azul y rosa el izquierdo, o viceversa. Creo que es así, aunque él mismo asegura que tira más para el lado azul. Pero tiene tan decidido salvar a Maica que ha intercedido por evitar que Edi la nomine. Este, por cierto, no sé si seguirá la estrategia de no nominar a Maica y Daniela o piensa asaetarlas a puntos. Si hiciera caso a sus íntimos deseos no me cabe duda de que haría lo segundo. Por su parte, Óscar comparte la idea de Ruvens, pero sus nombres son Violeta, Nerea y Luis. Es decir, no excluye a Violeta.

Duro enfrentamiento entre Edi y Maica

Afirmó anoche Edi, a modo de corolario de la discusión que mantuvo con Maica, que hasta ahora ella le parecía poco natural y con mala intención, aunque pensaba que en el fondo era buena chica y podían tener una buena relación, pero ahora lo duda. Edi se mostraba enfadado y visiblemente alterado porque la pregunta de Maica sobre si se había lavado las manos antes de repartir en platos las chuches de la fiesta. Su reacción me pareció desproporcionada. Creo que está picado desde que se salvó Daniela el martes, y eso le lleva a hacer responsable a Maica si esta noche sale Adrián.

A mi juicio, se equivoca Edi cargando en Maica unas culpas que no son suyas. Si sale Adrián, ya sea esta noche o dentro de siete días, va a ser por su comportamiento en el concurso y por haberse convertido en un parásito de Maica incapaz de asumir sus calabazas durante semanas. Con todo, Edi es quien hoy por hoy anima el cotarro con reacciones como esta de anoche. Si me dan a elegir entre las charlas añejas y cansinas de Ruvens con Óscar durante la madrugada o las eventuales discusiones de Edi no tengo duda de que me quedo con estas.

Óscar, el perdón y la penitencia

Maica sigue molesta y desengañada con Óscar por no haberla elegido como ayudante en la prueba. “Si no me elegiste de primeras no quiero que lo hagas de segundas”, afirmaba. El proceder de Óscar está muy marcado por su fe católica. El perdón y la penitencia, valores esencialmente cristianos, explican su preocupación ante lo que otras personas de su entorno ven mal. Esto le lleva a aceptar que su amigo Ruvens hable mal de la “princess”, incluso puede hacerlo él mismo llevado por su incontinencia verbal. Pero son pequeños pecados que cometemos todos, poco importantes al lado de las cosas buenas que ambos aportan.

Al finalizar el día, Óscar reza para cumplir su penitencia y pedir que se salve Ruvens, por ejemplo. Y si no se salva sería que no estaba de Dios. No quiero frivolizar con un sentimiento religioso, que me parece algo importante para muchas personas. Lo estoy analizando completamente en serio. Óscar tiene parte de razón cuando dice que si Maica le reclama ser su primera opción ella debería hacer lo mismo. Sin embargo, Maica elige primero a Daniela. Y hace un par de expulsiones dijo preferir su salida de la casa antes que la de Lucía.

Es correcto todo lo anterior, ahora bien, ver a Óscar transigir con que tenga privilegios en la prueba Juan, su bestia negra en el concurso, y no Maica es algo difícil de entender. Juan solo destaca cuando se enfrenta a Óscar. Diría que le tiene cogida la medida y eso le facilita dar en el clavo con cada una de sus respuestas. El otro día Juan paraba los pies a Óscar cuando este aludía a su condición de hiperactivo. “Yo también lo soy y no deberías utilizar eso para justificar tus reacciones”, contestaba. Completamente de acuerdo.

Moleskine del gato

Así estaban los porcentajes ciegos anoche: 58 % y 42 %. Del 21 % con que se salvó Daniela, el más votado ha sumado 8 puntos y 13 el otro nominado. Si el más votado es Ruvens tiene todo el sentido que el porcentaje de Adrián vaya subiendo más por razones evidentes. Otra cosa es que con las votaciones cerradas desde el martes parezca imposible un sorpasso, al menos eso nos dice la experiencia de las expulsiones anteriores.