Maite Benítez confesó que tenía sentimientos por Ruvens tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra hace ya más de un mes y hace tan solo unos días reveló que no cerraba la puerta a vivir un romance fuera del concurso con el amigo de Óscar. Es por eso que a sus seguidores no les ha extrañado nada que haya pasado junto al director de cine las horas posteriores a la 'gala de los poderes' de 'Gran Hermano' en la que la audiencia decidió expulsarlo frente a Adrián.

Una información que también ha dado en otro story, en el que desde la estación de tren ha dado detalles acerca de la noche junto a Ruvens: "No he dormido nada porque he estado toda la noche con Ruvens, porque es el niño de mis ojos y porque necesitaba tener una conversación con él y realmente también con sus defensoras y amigas. Hemos pasado una noche increíble, pero me he quedado a medias...".