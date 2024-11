Elsa se sincera como nunca con Violeta sobre lo que sentía por Edi: "Él era mi lugar seguro"

Edi y todo lo que pasó en las primeras semanas de concurso son protagonistas en esta íntima conversación entre Elsa y Violeta

La entrada de Elsa, Ruvens, Vanessa y Lucía como aspirantes a la repesca revoluciona la casa de Guadalix: enfrentamientos, tensión y emotivos reencuentros

Elsa llegaba a la casa de Guadalix como una de los cuatro aspirantes a la repesca de 'Gran Hermano' y el primero con el que se encontraba era con Edi y tras esto con Violeta, con la que, en sus primeras horas juntas, ha tenido su conversación sincera sobre todo lo que pasó en las primeras semanas.

Violeta le confesaba a Elsa que en algún momento pensó que Edi era "un poco sobón" por la actitud con tenía con ella y otras compañeras en la casa: "Si me chocó algo fue por parte de él. Primero dormía con Laura, luego contigo. Me chocaba porque en mi día a día no estoy acostumbrada a ver al chico que me gusta durmiendo con tres diferentes. Yo no le conocía, ahora le conozco y es diferente".

"Vosotros os habíais besado, a mí él en ningún momento me dijo nada. Si yo hubiera sabido eso, habría puesto un poco de freno, en mi vida normal yo no me meto en relaciones de nadie, puedo llegar a entender que alguna cosa te pudiese molestar", decía Elsa y Violeta le aseguraba que si algo le molestó "fue por parte de Edi y no por ella".

Tras esto, Elsa se habría sobre lo que realmente sintió por Edi: "Dentro de la casa no me atrajo ningun chico, pero luego como persona Edi, no sé si por la edad, para mí era como mi lugar seguro". La que afirmaba que tiene claro que hay comportamientos que no se van a repetir: "Abrazanos y besarnos y eso sí, pero hay cosas que por respeto no". Pero Violeta quería dejarle claro que no le importa: "Ahora que le conozco, vamos, como si quiere dormir o lo que sea. Puedes estar totalmente tranquila".