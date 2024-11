La canaria, que no pudo estar presente en el plató de 'El Debate de Gran Hermano' como cada domingo porque no se encontraba bien, quiere que sea el amigo de Óscar el que vuelva a la casa y así lo ha manifestado en un tuit, revelando de paso su motivación para darle su apoyo: "Mi repescado es Ruvens, no lo aguanto, pero mueve la casa".

Que una persona se vuelque con las tramas y dé contenido es lo que más valora para que siga adelante en el concurso, pero no para ganar, pues su favorita a hacerse con el maletín es Maica : "Es que aún no encuentro a alguien mejor que ella para ganar esta edición".

Por otra parte, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha confesado que cree que "a Violeta se le está yendo la bola" con la hija de María José Galera, que regresó el jueves a la casa como concursante de pleno derecho gracias al poder de la resurrección que consiguió Manu: "Me da igual lo que haya dicho Laura antes, porque una cosa no justifica la otra. En su momento me quejé de Laura, y ahora me quejo de Violeta".