Vanessa abandona la casa definitivamente: "He cometido errores que me han pasado factura en la repesca"

Lucía fue la primera en saber que seguía optando a la repesca . Lo hizo, además, frente a Ruvens, su máximo enemigo. Desde que entraron en la casa, Lucía y Ruvens no han parado de discutir y se tienen la 'guerra' declarada . Sus desencuentros han sido de alto voltaje y está claro que no se soportan. Así que Lucía vivió como una 'victoria' el hecho de seguir en la repesca frente a un Ruvens que no pudo ocultar su cara de decepción.

Vanessa encajó bien la decisión de los espectadores. "Las cosas de la vida tienen un principio y tienen un final. No pasa nada. Sé que he cometido errores dentro de la casa que quizás me han pasado factura en la repesca. Soy consciente y lo asumo. No pasa nada porque me voy a casa con el amor de mi vida", expresó la exconcursante. Después, Javi conectó con su mujer y ella poco tardó en decirle que iban a tener 'chiqui chiqui bum bum' en su reencuentro.