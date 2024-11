Daniela no puede más tras protagonizar una brutal discusión con Edi y activa el protocolo de abandono: "Mejor salir por la puerta de atrás"

Así ha sido el momento en el que Daniela ha activado el protocolo de abandono en el confesionario: "Recuerda que no puedes volver atrás..."

El llamamiento claro y directo de Edi: "Tenéis que apuntar a Daniela"

Ruvens carga contra los privilegios de Daniela, nominada a perpetuidad

Las sucesivas discusiones que Daniela ha mantenido en la casa de 'Gran Hermano' con Edi y otros concursantes han provocado que no pueda más y esté pensando en abandonar el concurso, activando el protocolo de abandono. Y es que Daniela tiene en sus manos una decisión muy importante como SúperBigBro y eso también ha molestado y mucho a la habitación azul. Lo que está claro es que la relación entre Edi y Daniela ya es inexistente y que la aventura de esta no está resultando nada fácil a estas alturas del programa.

Y es que Daniela acudía al Súper junto a Maica, sin entender la imagen que tienen de ella dentro de la casa de "violenta". "Como concursante he venido a concursar, no a ser atacada y se me ponga esa imagen. Me parece una vergüenza. Horrible", confesaba Daniela, para asegurar que si tiene que abandonar lo hará sin ningún tipo de reparo. De repente, la concursante explotaba y se levantaba harta de todo, mientras Maica intentaba frenarla.

"¡Se acabó!", señalaba Daniela. "Inventarme cosas contra mi persona no lo voy a permitir. Si entro adentro se va a liar mucho", aseveraba. Además de con Edi, la tensión entre Daniela y Ruvens también ha crecido mucho últimamente: "Estoy cansada. Se ha intentado utilizar todo en contra de mí". Maica rompía a llorar, visiblemente afectada por ver a su gran amiga tan al límite: "Tengo un tope y el tope es este". En cuanto al poder que tiene, asegura que van a ir a por ella por eso: "Una cosa es que vengamos a concursar y otra que utilices calumnias. Estoy flipando. Nunca había pensado que había gente así en esta vida".

Edi se desahogaba en el confesionario y explicaba que si hay algo que no ha sido nunca con Daniela es ser falso, puesto que desde el primer momento la ha nominado. "Sobrepasa los límietes y provoca a la gente para que llegue a esos límites. Me cuesta entender que tenga tanto apoyo", subrayaba. "A mí la gente que mira por encima del hombro... no. No todo vale", señalaba. Y sentenciaba su relación con ella: "No quiero tener nada ni aquí ni fuera". Y hacía un llamamiento a sus seguidores: "Tenéis que apuntar a Daniela".

Daniela activa el protocolo de abandono

Daniela acudía al confesionario a hablar con el Súper y lo tenía claro: quería activar el protocolo de abandono. Eso significaría que, como le informaba el Súper, en el momento en el que lo iniciase no habría marcha atrás. "Con todo lo que se ha utilizado en mi contra como persona... y cuando Ruvens le ha dicho a todo el mundo que cree que tengo que irme de aquí... mejor salir por la puerta de atrás", confesaba Daniela.