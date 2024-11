Violeta se hace un test de embarazo tras tener un retraso de varios días: "Vamos a salir de dudas"

El debate de 'Gran Hermano' comenzaba con la noticia de que Violeta ha confirmado en la casa que tiene un retraso en su periodo, lo que le ha contado a Edi y este le ha pedido que se haga un test de embarazo para disipar las dudas que surgen sobre esto, lo que la concursante no ha dudado en hacerse.

"He dicho lo de la regla ya en el confe, pero es normal, nos pasa a todas", le decía Violeta a Edi. Que, aunque le quitaba importancia, a sus compañeras les confesaba que "no le baja la regla".

Edi, ante esto le hacía una petición: "¿Por qué no te haces la prueba por la mañana y salimos de dudas? Lo más fácil es ya cuánto antes hacerlo". "Qué sí, tranquilo", respondía Violeta.

"Los dos han pedido hablar con una doctora que la ha asistido y como tenía dudas serias se ha hecho la prueba de embarazo. Prepárate para todo", le explicaba Ion Aramendi a la madre de la concursante, que aseguraba que a ella "le asusta una enfermedad y no un embarazo".

La concursante, además iba a la habitación para decirle a su amiga Nerea la noticia y tras esto también se lo contaba a Laura: "He ido, por si acaso, como no me bajaba la regla... pero ha salido negativo. Menos mal".