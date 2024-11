El comentario de Luis sobre Nerea que ha provocado una gran disputa entre ellos: "Estamos en la televisión y me dices eso"

Esta bronca se suma a la larga lista de broncas que protagonizan los dos concursantes día sí día también en la casa de 'GH'

Luis, a Nerea: "Si quieres lo dejamos"

Daniela, como 'Superbigbro', decide delante de los nominados a su salvado: "Lo hago por lealtad"

Las discusiones entre Nerea y Luis se han vuelto ya parte del día a día de 'Gran Hermano'. Tanto que durante la visita de los familiares a los concursantes, la madre de Luis le confesaba a Nerea que si seguían así tendrían que pedir ayuda. Una tras otra... y cuando parecía que ya habían hecho las paces para siempre y no iban a protagonizar ni una más, han vuelto. Esta vez ha sido por un comentario de Luis que a Nerea le ha molestado muchísimo.

Luis y Nerea estaban en actitud muy cariñosa cuando de repente el joven se percataba de algo mirando el pelo de su novia: "Tienes caca en el pelo". "Yo no tengo caca en el pelo", aseguraba Nerea. "Tienes mazo cosas blancas", decía, por su parte, Luis. Lo que no se imaginaría nunca el joven es que a Nerea le fuese a sentir ese comentario como le sintió. "Estamos en la televisión, tengo espuma y me dices eso. Me he lavado hoy el pelo chico", manifestaba Nerea.

Violeta y Edi atendían en primera persona estupefactos y no podían evitar reírse. "No, cero coñas, a mí no me hace nada de gracia. Parece mentira que seas mi novio, ¿sabes?", decía la joven, que rápidamente lanzaba su reprimenda. "¿Te digo yo que tienes los calcetines sucios? ¿Y que te has tirado un pedo antes y olía fatal? Me ha sentado fatal, te lo digo de verdad. Para mí te has caído...", confesaba Nerea. El enfado crecía y no conseguían llegar a un punto en común.