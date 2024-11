Lo que pasó después del enfrentamiento entre Maica y Ruvens durante los posicionamientos

Ruvens tiene ya mote para la murciana: 'Santa Maica la beata' . Ella dijo que sus compañeros se piensan que "se vino muy arriba" cuando regresó de Italia, algo que no comparte en absoluto Ruvens porque piensa que el resto son "peones". Pero después de estas palabras hubo algo más que no se vio .

"Te obvio", le dijo Maica a Ruvens, aunque el albaceteño y otros colegas de la casa escucharon: 'te odio'. Maica zanjó que lo que soltó no fue eso y que ojalá no haber vivido tanto tiempo juntos. "No te mereces ninguno de los días que he estado contigo", atacó.