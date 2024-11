Óscar no entiende que la gente tenga sentimientos, según Juan

Igual que Daniela hace caso a lo último que le dicen, venga de quien venga, Óscar se convence a sí mismo de sus ideas y cree que Daniela y Maica nunca han querido abandonar

Gran Hermano | Última Hora (25/11/24), completo

Juan se desquitó ayer hablando con Adrián e hizo algunas reflexiones interesantes. Entre ellas dio varias claves, como que quienes están haciendo grandes a Maica y Daniela son Óscar, Ruvens y compañía por repetir las mismas consignas sobre ellas una y otra vez. Juan no entiende que las ataquen porque no quieran comer con todos. “Hay momentos que gente necesita su momento de comer. No es por falta de respeto”. Lo que dice Juan es de sentido común, el menos común de los sentidos en esa casa algunas veces.

Donde más acierta su diagnóstico Juan es en una observación sobre Óscar, quien “no entiende que hay gente con sentimientos”. Dice Juan que puede haber cosas que no gusten a una persona y eso le lleve en un momento dado a querer abandonar. Igual que Daniela hace caso a lo último que le dicen, venga de quien venga, Óscar se convence a sí mismo de sus ideas y da por sentado que cuando Daniela y Maica han expresado su deseo de abandonar tenían aviesas intenciones y estaban convencidas de que no lo harían.

A Juan le molestó especialmente que Ruvens acusara a toda la casa de estar poniendo la alfombra roja a Maica, esa compañera a la que sigue diciendo que quiere mucho, pero ni los más viejos del lugar recuerdan que haya tenido ni un solo gesto de cariño hacia ella. Juan se revuelve porque Ruvens tenga una idea y no sea capaz de discutirla, como si lo que él cree fuera a misa. En esto se parecen Óscar y Ruvens. Pero no quiero dejar pasar la frase más importante de entre lo dicho por Juan. Vuelvo a entrecomillar: “(Óscar) no entiende que hay gente con sentimientos”. Ahí le ha dado.

Óscar solo expresa sentimientos superficiales

Siempre me ha llamado poderosamente la atención que Óscar exprese hacia las personas con quien mejor relación tiene solamente sentimientos superficiales, percepciones que no pasan de lo estético, lo ideológico, la admiración o basadas un sentimiento lúdico de la vida. De Maica ha destacado siempre su estilismo o unos valores supuestamente parecidos a los suyos (habría que ver a qué se refiere), pero nunca le he oído expresar su cariño hacia ella. Digamos que siente fascinación por lo externo o desde un punto de vista egoísta de acuerdo con lo bien que se lo puede pasar al lado de la otra persona. Cuando Ruvens estaba en peligro y finalmente fue expulsado, Óscar se lamentaba porque se lo pasa muy bien con él. Entiendo que no hablase de forma más explícita de sus sentimientos porque Ruvens se lo ha medio prohibido. Pero es que ni siquiera sus palabras transmitían cariño hacia un amigo.

Y aquí entraríamos en el espinoso terreno del manejo de las propias emociones y las ajenas. Hablé de esto sobre Ruvens y Adrián, pero no relativo a Óscar. En este aspecto es el más complejo porque su escala de valores no es equiparable a la de una mayoría, lo cual no es ni bueno, ni malo. Al igual que sus dos compañeros, a Óscar le es muy fácil ser irrespetuoso con los demás, también en lo referente a sus emociones. No es de respetar porque él tamiza tanto sus propias emociones que vive confuso respecto a ellas. Centrándome en la relación de Ruvens y Óscar, el primero evita compartir sus emociones, mientras que a Óscar le cuesta identificarlas.

En la parte positiva, Óscar no exige nada, o su nivel de exigencia es realmente muy bajo en lo afectivo. Entre otras cosas porque no tiene claro lo que siente, ni le importa realmente. Esto hace que Ruvens dependa más de Óscar que al contrario, y mucho más de lo que desearía. Sin embargo, con vistas a un futuro, Óscar fantasea con llevarse a Ruvens a su casa, presentarle a su madre y pasar una temporada juntos. Sin embargo, a Ruvens le horroriza la idea porque no quiere aceptar que echar tanto en falta a su amigo vaya a suponer un problema para él. Y problemas es lo único que no quiere Ruvens una vez esté fuera de verdad. Piensa mucho en recuperar su actividad profesional y aprovechar el tirón. Óscar solo está pensando en disfrutar prologando esta experiencia fuera. Él está en el terreno de las ensoñaciones.

Además de desleal, Óscar es profundamente egoísta

Obviamente, Juan no quería decir que Óscar carezca de sentimientos, pero sí que le cuesta valorar los sentimientos ajenos. Es profundamente egoísta y no ve mucho más allá de lo suyo. Por eso si a él le llaman mentiroso monta en cólera (su caballo preferido), pero no se corta un pelo diciendo cosas muy duras sobre Maica, de quien se ha pasado dos meses asegurando que si no fuera gai se casaría con ella. Ahora dice de ella que es una teatrera, que lo suyo son lágrimas de cocodrilo y duda de que sea real su intención de abandonar, luego corregida. Hay muchas más cosas que ha dicho, todas ellas más despectivas que lo afirmado sobre él por Maica. Diría que los juicios de Óscar son demoledores y no discriminan por lo que haya podido sentir hacia la otra persona, aunque sea en un recentísimo pasado. Vuelvo a lo de Juan, es como si pensara que los demás no tienen sentimientos. Tal vez crea que todos son como él.

En cualquier caso, todo lo anterior se queda pequeño al lado de ver las imágenes de Daniela en el Última hora de anoche, tirada en el suelo del ‘confe’, llorando arrepentida de haber entrado en la casa. Esto no debería estar pasando. Humanamente, son imágenes duras que hubiera deseado no tener que ver. Aun partiendo de mi teoría de ayer sobre que todos exageran, me acojo en este caso al remate de la frase, esa aclaración a modo de coda tras la coma del titular que añadía “pero unos más que otros”. En este caso no creo que exagerase Daniela. Y, desde luego, con su expulsión estaríamos dando la razón a sus enemigos en el concurso.

Daniela está en peligro

La situación creada es propicia para que hasta su madre desee el abandono de Daniela, o en su caso la expulsión este jueves. Vistos los porcentajes de anoche, no me extrañaría que esto se produjera y Daniela pasara de tener un porcentaje no superior al 15 % la semana pasada a ser expulsada esta. Que frente a Laura los porcentajes se diferencien en solo 6 puntos me parece surrealista. ¿Dónde están aquellos que pedían estas semanas la expulsión de quiénes menos contenido dan? Si no es por Daniela y Maica, y en parte por culpa de Ruvens y Óscar, no sé de qué habrían tratado las últimas galas.

Matizo mi última frase, entiendo que mucha gente se contenta con el show nocturno de Ruvens y Óscar. No voy a pecar de lo mismo que critico cerrándome a comprender a los demás. En este caso se trata de asumir los gustos de todos. No voy a exigir que nadie comparta conmigo la sensación de estar viendo por las noches en esta pareja una edición actualizada (y bastante perjudicada) de Barrio Sésamo. Tampoco debo pretender que todos los vean exageradamente sobreactuados poniéndose pelucas, vistiéndose de mujer o sencillamente persiguiéndose por el cuarto de baño como adolescentes. Me quedo muerto cuando me vienen a la memoria las muchas veces que han dicho de Maica estos días que hace teatro y no es real. Justo lo que yo veo en Ruvens y Óscar muchas veces en esas madrugadas suyas, tan interminables como insufribles.

Óscar ha conseguido algo tan inaudito como que Maica recupere la memoria de Mayte cuando dice: “Ya me avisaron Mayte y Elsa en su momento”. Estamos hablando de las tres primeras semanas de concurso, si no menos. Es decir, han tenido que pasar más de dos meses para que Maica termine dando la razón a las dos primeras expulsadas de la edición. Igual estamos viviendo una simulación y la verdad está detrás del espejo del cuarto de baño, donde hace un rato hablaba Juan sujetando en su mano una copa por su base. Sin cinta en el pelo, eso sí. Nada es lo que parece.

Moleskine del gato

En el tribunal de los oficios eligieron a Ruvens, único candidato, nuevo “minisúper”. Es curioso porque aparte de fregar los cacharros no he visto a Ruvens hacer ninguna tarea en la casa en los 82 días de encierro que ya llevamos.

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 46 %, 40 % y 14 %. Ya he dicho antes que Daniela corre peligro, esta vez más real que nunca. Seis puntos es poco y aunque esta noche se salve Edi, como creo que pasará, yendo sus votos a parar a Laura, siguen estando los porcentajes demasiado cerca para no temer un susto. Sospecho que Maica sí querrá marcharse en el caso de que el jueves saliera Daniela. Entonces se habrá echado a perder esta bendita edición a la que tanto debemos.