Maica se derrumba como nunca antes en su 'curva de la vida': "Intentaron abusar de mí, sentí mucho miedo"

La murciana ha decidido compartir únicamente de Daniela los momentos que han marcado su vida

"Me veía encerrada en una casa de la que no podía salir", recordaba sobre su primera relación

Daniela decide, entre lágrimas, cancelar su protocolo de abandono y hace una promesa: "Siento mi impulsividad"

Después de una noche cargada de emociones en la que su gran apoyo, Daniela, estuvo a punto de abandonar, Maica se enfrentaba a su 'curva de la vida'. Jorge Javier le pedía que acudiera al 'confe' y allí descubría que había llegado el momento.

El presentador le comunicaba que esa noche le había llegado el turno a su 'curva' y que de ella dependía si la compartía con sus compañeros o si, por el contrario, decidía verla a solas: "Solo con Daniela. Porque ahora mismo hay una situación en la casa que no me apetece compartir mi vida", comunicaba la murciana.

Nada más comenzar, veía fotos de ella de pequeña: "Ver esas fotos y verme aquí para mí lo es todo", decía. "De pequeña siempre he sido muy soñadora, no sabes la de veces que me han dicho qe bajara de la nube, que la vida no era de color de rosa, y sigo siendo la misma".

Acto seguido, la concursante confesaba los complejos que tuve durante la etapa de secundaria: "En el instituto me decían cosas de mi físico: tísica, que si era una jirafa… Yo me creía todos esos comentarios y me complejaba un poco". Una vez finalizó bachillerato, decidió estudiar química industrial, pero aquello no le llenaba: "No me gustaba, pero soy una persona que si empiezo a hacer algo, lo acabo. Tengo mi primer trabajo, donde me siento más perdida aún".

Su primera relación

Fue entonces cuando Maica comenzó a hablar de la parte más sentimental de su vida: "Llega mi primera relación. Fue un cambio total en mi vida, decido independizarme con esa persona. Le entregué mi vida entera, no pude ser mejor con él, y por su parte nada más que recibí… Me veía encerrada en una casa de la que no podía salir, en la que mis ilusiones, mis sueños, se anularon completamente".

No obstante, hubo un momento en el que decidió poner fin a esta etapa: "Fui a un certamen de belleza. Dije que si me ponían la corona, eso terminaba para siempre. Ahí fue donde cogí fuerzas, salí de ahí, y decido cumplir uno de mis sueños".

El episodio más duro de su vida

Maica se mudó a Milán tras haber logrado su ilusión: ser modelo internacional. Pero mientras vivía aquel sueño, también se enfrentó a uno de los episodios más duros de su vida: "Me fui sola, parecía una película, hasta que me pasó a la salida del metro de Milán un individuo intentó abusar de mí. Yo sentí mucho miedo y no sabía cómo salir de ahí", confesaba destrozada.

"Toqué fondo y recibí una llamada que me devolvió las ganas de vivir, que fue la de 'Gran Hermano'. Habéis conseguido devolverme las ganas de seguir, no sé cómo agradeceros todo esto", finalizaba.

La reacción de Daniela

Tras ver todas las imágenes acompañada de su mayor apoyo en la casa, Maica hacía balance de lo que acababa de ocurrir: "Para mí esto es muy duro, me cuesta muchísimo abrirme. Ha sido muy impactante y bonito. Saber que me he abierto a vosotros... Gracias por todo esto. Aunque no lo parezca estoy feliz".