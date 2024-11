El público cuestiona a Daniela: "Si quieres irte lo haces desde el primer momento"

Fue durante los últimos días que la colombiana visiblemente afectada por la situación que está atravesando en 'Guadalix', expresó querer salir de la casa por verse sobrepasada. Incluso llegó a pedirle a Maica que se fuera de confesionario para llevarlo a cabo. "En los posicionamientos me han dejado de peligrosa. Lo que han hecho es dejarme mal delante de todo el mundo y de España ¡Inicio protocolo de abandono!" , expresó visiblemente afectada.

Pero a lo largo de la noche la joven con ayuda del psicólogo de la casa, ha logrado analizar la situación de manera más calmada y convencida de que finalmente no quería llevar a cabo su salida. "El concurso se está volviendo cada vez más difícil. Yo pensaba que cuando menos gente, sería más fácil. Pero me he dado cuenta que es al revés", decía a Jorge Javier. Minutos después, la joven decidió que "debe aceptar la situación" y llevarla de la mejor manera.