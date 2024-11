Maica y Daniela se aíslan para salir de un ambiente irrespirable

La situación es la siguiente. Ruvens dice esta sarta de exageraciones para explicar por qué quiere que salga mañana Daniela: “Utiliza malas artes, es mentirosa, es faltona, es provocadora, la forma en la que se acerca a los compañeros no es correcta... además, tiene un poder que le viene demasiado grande y lo último es alejarse de todo el mundo y dejar a todo el mundo de responsable, cuando es ella que no le da la gana estar con el resto de la gente”. Tras la parrafada debe pensar que Daniela tendría que agradecerle tan amables palabras y proponer una cena todos juntos en amor y compaña.

Sin entrar en que lo dicho por Ruvens está plagado de descalificaciones y exageraciones, además de trufado de mentiras, él mismo se sorprendería si la consecuencia de lo dicho no fuera que Daniela prefiera apartarse de él y, por consiguiente, del resto del grupo. Si después de llamarla “mentirosa”, “faltona” y “provocadora” se dirigiese a él con normalidad, sonriente y feliz, estoy seguro de que se ofendería y diría que es una falsa. Que Ruvens remate su explicación añadiendo que ahora se está aislando, como si considerase eso un agravante, me da que pensar si está en su sano juicio. ¿Acaso piensa que cabe cualquier otra reacción?

Aceptemos que una parte de la casa (y también de la audiencia) está de acuerdo con lo que dice Ruvens. Lo que no tiene lógica ninguna es que les extrañe la reacción de Daniela. A cualquiera que dijeran una décima parte de lo que esta banda anda soltando durante todo el santo día, con especial inquina durante las galas, de Maica y Daniela tendrían la tentación de pensar si no debe abandonar. Dado que la mayoría de los compañeros tiene un juicio tan severo, igual tienen razón. En tal caso, abandonando les dejaría en paz. Ni siquiera valoran que tenga la intención de proporcionarles una paz que ahora no tienen porque vive entre ellos una persona que les provoca.

Pero yo lo que veo es una Daniela que se ha venido arriba al verse salvada semana tras semana y por eso se ha animado a decir lo que piensa. Para lo cual ha utilizado una violencia verbal infinitamente menor de la que está recibiendo durante días, especialmente desde hace casi una semana. Juan Luis (así llamó su madre el jueves pasado a Juan) lo ha dicho con claridad meridiana. “Seis veces que paso por el salón son seis veces que están hablando de Maica”, afirmaba el bailarín. Parece mentira que hoy sea el segundo día consecutivo que tomo la palabra de Juan como referencia, pero es el único que está diciendo cosas sensatas sobre lo que está pasando en la casa. Lástima que lo hable en petit comité, pero calle en las galas.

¿Y qué es lo que está pasando en la casa? Pues a su vuelta, Ruvens ha conseguido implantar en la casa un ambiente irrespirable, ayudado por un Óscar que se viene arriba cuando está junto a su amigo. Durante las horas del día que están despiertos y activos, así como durante la madrugada, estos dos concursantes confeccionan sin descanso trajes a Maica y Daniela. Vendrían a ser como Penélope, que destejía de noche lo que tejía de día. ¿Cómo no se van a aislar si se pasan todo el santo día entre la crítica y la burla? Lo cual hacen extensivo a cualquiera que tenga la mala idea de defenderlas, aunque sea de soslayo. Si es Adrián lo llaman “pagafantas”, o “pagalejías”, última ocurrencia de Ruvens en su faceta de humorista frustrado. Si es Juan, directamente le dejan con la palabra en la boca, gesto educado dónde los haya.

Me sorprende el odio que destila Óscar contra Maica

El odio que destila Óscar contra Maica es cada vez mayor y no deja de sorprenderme. Piensa que no le debe nada a su examiga, y no seré yo quien le lleve la contraria porque ahí solo vale la impresión que él tenga. Pero eso me hace pensar que además de desleal es desagradecido. Profundamente desleal y profundamente desagradecido. Lo primero mereció mi análisis en el segundo artículo de esta edición, donde contaba que había ido por toda la casa hablando de traiciones y doliéndose por su decepción con algunas personas. Y añadía en aquel texto: “Uno a uno, va levantando sospechas sobre quien quiera cada cual”. El concurso de Óscar ya empezó con muy malas artes.

Recuerda Maica que estuvo con Óscar en esa primera etapa difícil porque la mayoría se burlaban de él y le hacían el vacío. La respuesta de este es que él también estaba con ella entonces. La diferencia es que a quien le quitaban la silla de la mesa del comedor y no le querían hacer sitio a la hora de la comida era a él, no a Maica. Y también era de quien se reían, además de ser a quien le hacían cortes de mangas o el gesto de una felación, generalmente a sus espaldas. Nada de esto afectaba a Maica, que tenía entonces una espléndida relación con todos en la casa. Se deben de creer que somos tontos, porque estar con Maica en esos días no tenía mérito alguno. Sin embargo, estar con él no solo era meritorio, sino que venía a ser una labor humanitaria.

Desde el grupo mayoritario en la casa, prácticamente todos salvo Maica, Daniela, Nerea y, si acaso, Adrián o Juan, nos están vendiendo unas historias que no son reales. Maica no trató nunca mal a Adrián, sino todo lo contrario. Anoche Laura reescribía la historia también en esto, presentando una realidad manipulada, que nunca existió como ella lo cuenta. Maica tardó más de tres semanas en dejar las cosas claras a Laura. Sin perder las formas ni la educación le afeó sus caras de asco, los gestos y algunas de sus reacciones. Ahora dice Daniela que han vuelto los gestos de Laura.

Laura se podía esperar lo que sucedería al volver las amigas de Maica y Daniela

Se extraña Laura de que Daniela y Maica se apartasen de ella cuando volvieron a la casa temporalmente Vanessa y Lucía. Otra vez la sorpresa falsa, porque en cuanto las vio aparecer ya se podía esperar lo que iba a suceder. Laura volvió a la casa acercándose a dos concursantes que tenían un claro apoyo popular, según lo que había comprobado durante sus días fuera de la casa. Estaba claro que al volver las amigas de Maica y Daniela intentarían que abrieran los ojos y se dieran cuenta de la maniobra interesada de una Laura que, por el contrario, fue a saco contra Nerea y Violeta. Ahora Violeta es, de nuevo, gran amiguita de Laura.

No me podía extrañar el rotondazo de Violeta porque está visto que a ella solo le importa que aquí fuera digamos lo bella que es y la pareja de guapos que hacen ella y Edi. Opinan algunos que este ha acabado con el concurso de Violeta, pero no ha sido el gallego responsable de que a muchos se nos cayera enseguida una concursante que prometía tanto como ella. Lo que le pierde es su egocentrismo y una superficialidad que le lleva a despreciar a todo aquel que es menos bello. Cuando sus padres le pusieron el nombre equivocaron un par de vocales porque en lugar de Violeta se debería llamar “veleta”.

Al tiempo que se posicionaba por primera vez con Laura, Maica mandaba un poco a paseo a Adrián, aunque también lo hacía manteniendo las buenas maneras. Todavía siguió aguantando un poco la insistencia de un compañero que no supo entender a tiempo que no es no. Imposible que Adrián tenga una sola queja de cómo supo Maica abordar su caso. Otra hubiera cortado por lo sano antes. También se podría haber aprovechado de él, que es otra de las acusaciones que le hacía Laura anoche desde su peculiar realidad paralela. Eso nunca sucedió. Esta última es una frase que podría repetir un buen puñado de veces y tras cada acusación que se escucha en las galas a Maica y Daniela. Eso nunca sucedió, como respuesta a todo.

De nuevo el día de la marmota

Tengo la sensación de que todo lo dicho anteriormente es repetido de días anteriores, pero me suele pasar en todas las ediciones. Esto mismo siento viendo la casa, en especial las galas. No ayuda que haya posicionamientos el domingo y el martes. Ayer Violeta tuvo que explicar dos veces sus razones para posicionarse contra Daniela, obviamente por un error. Cuando hace mes y medio hablé del día de la marmota en la casa, no podía imaginar que en realidad es ahora cuando parece haber entrado en la casa Punxsutawney Phil para vaticinar cuando empezará el frío del invierno (en lugar de cuándo acabará) mientras la historia se está repitiendo por encima de nuestras posibilidades.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de la salvación de Edi estaban así anoche: 45 %, 41 % y 14 %. Instantes después de la salvación quedaban así distribuidos: 52 % y 48 %. El jueves habrá una segunda expulsión posterior a la salida de Laura o Daniela.