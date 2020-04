Iván Armesto cuenta su cambio de vida tras 'GH' y da un truco para combatir el insomnio en el confinamiento: "Hay que tener una actividad"

Iván Armesto explica que en estos veinte años se ha dedicado a seleccionar extras y a realizar castings para las películas: "Hace 20 años me dedicaba al turismo y después de eso he desarrollado una carrera en el audiovisual. Desde entonces me dedico al cine, a seleccionar y a contratar extras y a hacer castings de películas. En mi currículum llevo más de cien películas. Con lo cual me ha ido bien, no me quejo", contaba.