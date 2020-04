Ania Iglesias cuenta cómo le cambió la vida 'Gran Hermano' y manda ánimo a la audiencia: "Por encima de todo está la salud"

Ania Iglesias conquistó el corazón de toda la audiencia con su espontaneidad y alegría. Ella fue una de las primeras confinadas en nuestro país y ahora, que estamos todos encerrados, nos propone varias actividades para hacer en nuestras casas: "Tenéis que hacer deporte, realizar manualidades o aprovechar para leer un buen libro". Pese a que no sale de su domicilio, la ex concursante no para de hacer cosas y confiesa, entre risas, que "¡no me da la vida para tanta videollamada!".