Marina, de 'GH1': "El año pasado me operaron de cuatro bypass coronarios, veo la vida de otra manera"

Marina ha querido empezar su discurso haciendo referencia a todas esas personas que están sufriendo en los hospitales o que desgraciadamente han fallecido: "Muchas familias están sufriendo". Sin embargo, ella pasó 57 días en la casa de 'GH' y ha querido dar una serie de consejos a la audiencia para hacer más ameno el confinamiento: "Aprovechad para hacer ejercicio, pintar, leer libros, haced esas cosas que antes no podías hacer, aférrate a eso ". Luego, cuenta que su vía de escape es haciendo deporte en casa.

"La vida es maravillosa, no sirve de nada los nervios ni el estrés", explica mirando a cámara. Pero durante 'speech' más sincero, la ex concursante ha abierto su corazón y ha confesado a toda España uno de los momentos más duros de su vida: "Hace un año me operaron de cuatro 'bypass' coronarios y desde entonces la vida la veo de otra manera muy diferente: ¡vivir es maravilloso!".