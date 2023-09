¡Vuelve la vida en directo! 'Gran Hermano VIP', estreno el 14 de septiembre, en Telecinco

Parecía que no iba a llegar nunca, pero el momento se acerca y mucho. 'Gran Hermano VIP' irrumpe en Telecinco con más fuerza que nunca. Nuevo plató, nuevos presentadores y lo más importante, nuevos concursantes. Con este concurso, te has emocionado, te has reído a carcajadas, te has sentido acompañado... Vuelve el programa de nuestras vidas, vuelve la vida en directo.