La sorprendente y divertida entrada de Karina en la casa de Guadalix: "¿Me puedo ir?"

"¿Cómo te ha dado por esta aventura?", le ha preguntado la presentadora al bajarse del coche a las puertas de la casa . "No lo sé, ¿me puedo ir?" , ha bromeado la ya concursante y ha dicho unas palabras: "Estoy encantada, pero muerta de miedo. Solamente quiero hacerlo lo mejor posible, pero si no lo hago lo mejor posible perdonandme que soy muy mayor".

Además, ha explicado la Karina que vamos a poder ver en 'Gran Hermano VIP': "Yo ya tengo mi edad, he vivido mis cosas, hemos pasado por unos momentos muy duros. A mí la pandemia me ha dado mucha fuerza para vivir el día a día. Mañana Dios dirá". Además, ha podido hablar con la prensa que esperaba a los concursantes a las puertas de la casa de GH.

Belén Ro le ha preguntado sobre si utilizará su música dentro de la casa. "No quiero ser cansina, pero si me piden que cante algo cantaré, si me piden que baile algo bailaré, lo que no puedo dar son volteretas porque ya tengo las piernas hechas una pena", ha dicho la cantante y ha dado más pistas de cómo se encuentra ante este reto: "Estoy nerviosa, desubicada, pero ahora quiero ubicarme bien".