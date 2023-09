El espectacular inicio de 'GH VIP': así ha sido el regreso del Súper y la entrada de Marta Flich en el nuevo plató

Ya es una realidad. 'GH VIP' está de vuelta. La vida en directo ha regresado a la pantalla y lo ha hecho de una manera espectacular. Como no podía ser de otra manera, el Súper nos acompañará a cada paso. Su vuelta también ha sido de lo más esperada y ha dado la bienvenida a todos como la ocasión merecía.

"Atención, habitantes de todas las casas. No he dejado de observaros durante todo este tiempo y sí. Hoy es el gran día. Comienza de nuevo la vida en directo. Soy 'Gran Hermano' y he vuelto", ha comenzado.