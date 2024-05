Sor Lucía Caram, sobre las monjas de Burgos: "Están encandiladas con este vendedor de humo, eso es una secta"

“Me da muchísima pena porque hay una manipulación de las monjas. Y detrás está un personaje nefasto, que es un no obispo y el sacerdote excoctelero, creo que las ha abducido. Las han llevado a hacer una operación inmobiliaria para la que no estaban preparadas. Cuando tú entras dentro de una determinada institución y has hecho unos votos, hay que aceptar determinados cánones", detalla Sor Lucía.