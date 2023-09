Marta Castro se sincera sobre sus relaciones: "Mi ex en diez años no subió conmigo a Asturias y Rodri vino para tres horas"

Marta Castro ha sido una de las que se ha sincerado con algunas cosas que ha vivido en sus relaciones: " He estado diez años con él y mi pareja no ha subido a Asturias conmigo y veraneo todos los años y voy todas las navidades. Rodri vino para estar literal tres horas, cuando le vi ahí casi me muero, o sea, quería llorar". Oriana no da crédito con las palabras de su compañera: "Me estás tomando el pelo, ¿en diez años no ha ido contigo? Pero es que ni el más capullo".

Además, Marta asegura que a su expareja nunca le ha pillado una infidelidad: "He tenido la suerte de que no me ha puesto los cuernos en diez años, no ha sido infiel ni le he pillado ninguna infidelidad ni me han llegado, pero es verdad que detalles no".