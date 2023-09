Jessica Bueno rompe a llorar tras un comentario de Luitingo: "Nunca he estado con alguien por dinero"

Cuando no han pasado ni cinco días desde que los concursantes de 'GH VIP' encendiesen las luces de la casa para comenzar con una de las experiencias más intensas de sus vidas, la convivencia entre ellos ya ha comenzado a tener sus altibajos.

Los sentimientos dentro del reality es muy intenso y las relaciones entre las personas que conviven bajo el mismo techo llegan al límite en muchas ocasiones. En esta ocasión han sido Jessica Bueno y Luitingo los protagonistas de una discusión en las que ambos han terminado llorando.

Luitingo ha comenzado a hablar de las relaciones de pareja y Jessica Bueno se ha sentido ofendida por sus comentarios sobre las personas que están con otras por dinero: "Tú sigue con tu monólogo de que el que el dinero lo es todo... Has dicho absurdeces, estás generalizando. A mí me han juzgado por eso. No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote", reaccionaba indignada la modelo y es de Kiko Rivera.

Luitingo se ha mostrado sorprendido por la reacción de su compañera, tratando de convencerla de que no quería ofenderla: "Te lo estás llevando a lo personal. No sé por qué te alteras. No te puedes poner así conmigo", se ha defendido.

Tras la discusión con Luitingo, Jessica se ha ido corriendo a la habitación y se ha metido en la cama. Pero lejos de conciliar el sueño, ha roto a llorar sin consuelo con la luz apagada.

Jessica Bueno: "Yo nunca me he aprovechado de nadie"

Luitingo, también muy afectado por lo sucedido, también ha roto a llorar mientras se desahogaba con Zeus y Alex. Afirma que no se merece el trato que ha recibido por parte una persona con la que se lleva bien y amenaza con aislarse de todos durante los próximos días y no pronunciar palabra para no meterse en más líos.

Finalmente el cumpleañero decide ir a buscar a su amiga, que todavía está llorando en la habitación, y le pide que salgan juntos al salón para poder hablar y solucionar sus problemas.