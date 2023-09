¡Alerta en Gran Hermano VIP! Oriana Marzoli activa el protocolo de abandono: "Me hace falta mi novio"

Los participantes no llevan ni una semana viviendo juntos en la casa más famosa de la televisión y una noticia nos ha dejado con la boca abierta, hemos podido saber que un concursante podría estar a punto de abandonar y que es Oriana Marzoli.

Parece que Oriana no se adapta a las condiciones que ofrece la casa, la concursante insiste en que ha pedido salir en varias ocasiones y que nadie le hace caso, pero lo que más ha recalcado y ha dejado muy claro que echa mucho de menos a su pareja, algo que le está pesando.

“Me hace falta mi novio, yo acabo de salir de este programa entonces mi cabeza está entre eso y mi novio. Mi novio y el programa encima estaban unidos, se me hace muy difícil cambiar el chip por completo. Inteto no pensar tanto, te juro que lo intento", ha explicado la concursante al súper entre lágrimas y es que no consigue adaptarse y pensar solo en el concurso.