La madre de Oriana desvela con qué chico de la casa cree que el novio de su hija está sintiendo celos

"En realidad no te podría decir de una manera cierta porque no he hablado con él", ha comenzado. "Por lo que puedo intuir, no es necesariamente con Michael, que quizá es lo que puede pensar la gente. Intuyo que puede referirse a Luitingo", ha desvelado. "Creo que en Twitter se ha visto cómo Luitingo le hace una caricia, pero de amistad. Él ha contestado que le cortaría las manos, pero de broma, obviamente".