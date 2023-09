Oriana sufre un fuerte bajón y estalla en llanto: "Estoy muy agobiada"

"Te juro que no pensaba que fuese a ser tan duro. Estoy echando extremadamente de menos a mi novio y no es broma. De verdad, demasiado. Por otra parte, me siento como que no somos tan importantes porque nisiquiera podemos ver los vídeos. Para nosotros es una forma de sentirnos involucrados y no sé, me está entrando un agobio...", decía la concursante rompiendo a llorar.