La guerra abierta de Laura Bozzo contra Jessica Bueno con Oriana como aliada: "Eres mucho más calculadora de lo que quieres hacernos creer"

Las tensiones estallan en la casa de 'Gran Hermano VIP' y se termina la paz en Guadalix

Jessica Bueno ha protagonizado enfrentamientos con Laura Bozzo y Oriana Marzoli en las últimas horas

Las tres concursantes han hablado de lo que ha pasado en la casa de Guadalix en las últimas horas

La casa de Guadalix está que arde y es que las últimas horas han sido frenéticas en 'Gran Hermano VIP'. Todos se han visto envueltos en un cruce de discusiones y reproches de Laura Bozzo contra Jessica Bueno con Oriana como aliada.

Todo comenzaba con un enfrentamiento entre Jessica Bueno con Oriana tras una pregunta que le hizo a Luitingo sobre su relación en la casa: "¿Crees que aunque sea un poco pronto puedes estar un poco confundido y estar empezando a sentir cosas por alguien que está en la casa?". "Me parecen de mala idea hacer ese tipo de personas cuando tiene a una persona fuera", decía Jessica Bueno y esto desataba la tensión entre ellas.

Jessica Bueno no entendió la actitud de Luitingo: "Me he metido en una bulla y ni siquiera me ha defendido". Y es que esto ha hecho que se abra una mala relación entre Jessica y Oriana, ambas tienen claro que no pueden llegar a entenderse en la casa.

Las fuertes discusiones de Laura Bozzo con Jessica Bueno donde interviene Oriana

Luego llegaron las decisiones que tuvieron que tomar los VIPS en el debate de 'GH VIP' que hicieron saltar las discrepancias en la casa. Oriana explicó que su teoría sobre quién invirtió 200 euros para saber de quién era cada gráfica y que había sido Alex Caniggia. Ella asegura que Luca no le había dicho nada tras preguntarle Ion Aramendi cómo sabía todo esto y Laura Bozzo reaccionaba: "Estoy segura que Luca se lo dijo". Algo que tanto como Oriana y Luca negaban completamente y esto terminaba con tensiones inesperadas en la casa.

Laura Bozzo estallaba y toda la casa se revolucionaba. Sol Macaluso se acercaba hasta Oriana para decirle algo: "Jessica me ha dicho que Laura dijo algo terrible de ti". Oriana no tardaba ni un minuto en preguntar esto a Laura y Jessica Bueno le instaba a que dijera lo que había dicho. "Yo no he dicho nada, si no tienes huevos para pelear con ella porque eres una cobarde no me metas a mí porque yo no he dicho nada, no quiero saber más de ti en mi vida. Vas a conocer a Laura Bozzo a partir de hoy".

"¿No has dicho que habia una ganadora ya?", le preguntaba Jessica a Laura y Bozzo se pronunciaba: "Juro por mis hijas que no he dicho eso, en todo caso es un halago". "Por ver algo injusto meto la pata, empezó a decir que Oriana siempre era la primera y que por algo sería, la están haciendo ganadora. Yo solo digo lo que he escuchado, a mí me da pena ver la falsedad de la situación". Y esto no se quedaba aquí.

Oriana le decía las cosas que piensa a Jessica: "Eres mucho más calculadora de lo que quieres hacernos creer, acabas de hacer esto porque en realidad te convenia". "Esta señora es una hipócrita, una arpia. No quiero hablar contigo más en mi vida", añadía Laura a las palabras de su compañera.

Y esto formaba varios grupos en las habitaciones. Algunos junto a Laura Bozzo, otros con Oriana. Sol Macaluso cree que Laura se ha pasado y que se le perdona todo porque ella es así: "Eso me da rabia, es uno de los días que más se pasó, sabemos cómo es pero no por eso se le tiene que permitir y perdonar todo". Pero Laura también tiene opinión sobre ella: "Mucho cuidado con ella, es la persona con más doble cara que yo he visto".

Y esto no se quedaba aquí, a las horas un comentario de Laura Bozzo hacía estallar a Jessica después de tener otro encontronazo. "Cada cosa que he tenido en mi vida la he tenido por mi trabajo, no por hombres", decía la presentadora y esto desataba el llanto de Jessica: "No me voy a prestar más a tus tonterías, conmigo se acabó. A mí ya ni me mires". Bozzo asegura que no sabía nada de la vida de su compañera fuera y opta por taparse la boca con un esparadrapo para no liarla más y es que segundos antes le grita "cállate, loca de mierda".

Jessica, Oriana y Laura hablan de sus problemas en directo durante 'Límite 48 horas'

Jessica Bueno y Laura Bozzo han hablado de todo esto en directo. La presentadora ha querido querido explicar todo lo que ha pasado y dejar claro que "no sabía nada de la mano de Jessica" y que el comentario que tanto le molestó a Jessica no era por ella. "En ese momento me sentí aludida porque estábamos las dos hablando", ha entonado Jessica.