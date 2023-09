Marta Flich: "En 'Gran Hermano VIP' abrazamos la diversidad, la casa es de todos"

"En 'Gran Hermano VIP' abrazamos la diversidad, como lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de 'Gran Hermano'. Es la casa de todos. De todos. No permitimos ningún discurso tránsfobo ni que implique ningún otro tipo de discriminación ", decía la presentadora.

"Lo viví como un ataque pero después él me aclaró que se refirió a mí y a Laura. No creo que mienta en esto", aseguró Albert Infante en la gala. Su compañero reconfirmó sus palabras: "En estos momentos yo estaba muy nervioso, muy alterado. Recuerdo que en ese contexto me referí a Albert y Laura pero en ningún momento lo dije con la intención de atacar su sexualidad", prometió Luca Dazi.