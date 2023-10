La llamativa reacción de Álex Caniggia al abandono de Oriana Marzoli

El ' Súper ' comunicaba la noticia del abandono a sus compañeros, ellos se quedaban descolocados y no entienden muy bien por qué ha tomado esta decisión, menos Álex Caniggia que se siente como que ha quitado del medio a una contrincante.

Sol Macaluso era un de las que más afectaba se mostrada con esta decisión: "Hablé con ella esta mañana y dijimos que nos habíamos levantado de bajona, pero lo de siempre". "Si te dicen que ha abandonado es que si no quiere estar, no quiere estar", reflexionaba Carmen Alcayde. "Me revienta en el hígado esto, todas son amigas de Oriana, ¿qué? Yo era la menos amiga, con la que ha tenido mil problemas, pero estoy deprimida porque creo que era una pieza importante de este concurso, ¿dónde están las amigas de Oriana?", reacciona Laura Bozzo al ver algunas reacciones en la casa.