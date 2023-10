Miguel Frigenti, muy crítico con Carmen Alcayde: ‘’No puede ser más mete mierda’’

Las críticas de Carmen Alcayde a su compañera dentro del concurso no le han sentado nada bien a Miguel Frigenti y se ha mostrado muy duro con la que ha sido su compañera de trabajo durante años:

‘’Sol Macaluso a Laura Bozzo que tenga las narices de decirle que no han hablado mal de ella, cuando llevan comentando a sus espaldas, sobre todo Carmen Alcayde, yo lo siento mucho porque es mi compañera y yo intento siempre defender a mis compañeros, pero es que Carmen Alcayde no puede ser más mete mierda, siempre por detrás, luego nunca dice nada a la cara, no está dando el juego esperado’’.