La verdad del abandono de Oriana: esto fue todo lo que ocurrió en el confesionario y el porqué de su decisión

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality

Oriana pide salir del concurso por la puerta de producción: "Me quiero ir, no aguanto más"

Oriana Marzoli abandona 'Gran Hermano VIP'

Oriana Marzoli decidía abandonar 'Gran Hermano VIP' el pasado viernes y así se lo comunicaba el 'Súper' a sus hasta entonces compañeros de reality: "Atención, por favor. Quiero comunicaros algo: Oriana ha abandonado el concurso". Los concursantes se quedaban completamente en 'shock' y los llantos entre algunos de ellos no tardaron en llegar.

Tras lo sucedido, hemos podido ver las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality.

Oriana entraba muy enfadada al confesionario despues de sus tensiones con Alex Caniggia durante la gala: "Esto va a ser la última vez que voy a decir esto. Si me vuelve a llamar rídicula delante de la presentadora cuatro veces y cuantro veces delante de los compañeros y no se le dice nada yo me voy a poner heavy. Quiero ver que se toma una medida con esta persona porque si no yo me pongo a ese nivel".

El sùper le preguntaba por cómo se encuentra y le recuerda que ya le han llamado la atención a Álex: "A mí injusticias así no. Si se le dice una vez y continúa habrá que hacer algo. Es que estoy cabreadísima, si a mí me ponés unas normas se las ponéis al restro. Si permitís todo, pero a mí no se me permite yo me largo y punto, no me importa una m*".

"Quiero abrir la puerta y largarme, te lo digo de verdad. No aguanto más, quiero hablar con mi representante. Tengo ganas de irme, no soporto estar aquí. Vemos como lo solucionamos. Yo ahora no tengo ganas. Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo porque me voy a poner a insultar como una p* loca", continuaba diciendo Oriana y terminaba tomando una decisión: "Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más". El súper le pregunta: "¿Te quieres ir del concurso?". "Si, no aguanto más", repondía ella.

Ion Aramendi: "Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir"

Además, Ion Aramendi durante el debate de 'GH VIP' ha dicho algo tras ver las imágenes: "La puerta de producción a la que se refiere Oriana da a la calle, es la de salida, la otra puerta da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera.Y no vamos a entrar en las malas formas con las que habla al equipo, horribles formas. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones".

"Me voy a permitir añadir algo que una cosa que estoy pensando. Este formato es más grande que todos los concursantes que han pasado por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de formar parte de él. Este programa no pertenece a os concursantes ni a los presentadores, os pertenece a vosotros. Y solo a vosotros y me incluyo, a los que amamos este formato. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós", ha dicho para concluír el presentador.

