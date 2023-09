Oriana Marzoli abandona 'Gran Hermano VIP'

La concursante pone fin a su concurso y el Súper se lo comunica al resto de participantes

Oriana sufre un fuerte bajón y estalla en llanto: "Estoy muy agobiada"

Se lo prometió a Marta Flich en su entrada en 'Gran Hermano VIP', pero finalmente Oriana Marzoli ha decidido abandonar el reality. La concursante venía sufriendo un severo bajón en su estado de ánimo en estos días y no ha creído que pudiera remontarlo. El 'Súper' se lo transmitió a sus compañeros, que se han quedado 'en shock' con la noticia.

El 'Súper' reunía a todos el salón de la casa para comunicarles la noticia. Ellos esperaban a entender qué sucedía contando chistes, pero pronto se les pasaron las ganas de reírse. "Atención, por favor. Quiero comunicaros algo: Oriana ha abandonado el concurso", decía el Súper causando la conmoción de todos.

"Eso es mentira", reaccionaban algunos. "Con eso no jugamos", respondía rápido el Súper. A continuación, añadía: "Cada uno tenéis vuestros motivos. La vida en directo continúa. Sigamos en el concurso. Gracias a todos y que os aproveche".

Oriana entró con muchas ganas al concurso. La concursante le prometió a Marta Flich que no abandonaría en este regreso a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Años antes había participado en 'GH VIP 6' pero a los días abandonó el concurso. No obstante, en esta ocasión Oriana también comenzaba su concurso entre lágrimas al conocer 'La cueva del pasado' y creer que iba a tener que vivir allí. No imaginaba que podría estar allí sin su maleta ni el baño, aunque finalmente no fue de las concursantes que vivieron los primeros días en la cueva.

Los dilemas de Oriana en 'Gran Hermano VIP'

Pero Oriana sí que fue la primera participante de 'Gran Hermano VIP 8' en descubrir una nueva dinámica del concurso: enfrentarse a dilemas que ponen en jaque los 150.000 euros del premio final. El programa ofreció a la colaboradora de televisión ver a su novio, Daniele dal Moro, por el módico precio de 12.000 euros.

Con amargas lágrimas, Oriana rechazaba la oferta siendo consciente de que era una cantidad muy elevada. "¡Me da igual los doce mil euros! ¡Los pondría yo por estar tres minutos con él!", clamaba al principio. Pero al no tratarse de su dinero sino del premio final, la concursante no sucumbió al dilema. Sus compañeros la arroparon diciéndole que había sido "muy valiente", pero Oriana igualmente estaba destrozada.

No ha sido la única decisión que Oriana ha tenido que tomar. Tras la expulsión de Luca Dazi, 'GH VIP' sorprendía al primer expulsado de la edición con una novedad: en el concurso existe "una vida extra" que puede ser utilizada para repescar a uno de los expulsados. Su valor: 25.000 euros.

Luca escogió a su amiga Oriana para que fuese ella quien pudiera hacer uso de este poder. Una vez más, la participante se veía entre la espada y la pared, quejándose por estar en esa tesitura. "A mí me da igual perder 25.000 euros de mi premio, lo que me da miedo es que esta gente me mate’’, reaccionó.

De nuevo, Oriana renunciaba a pagar: "El otro día dije que no a 12.000 euros por ver a mi novio, entonces sería un poco incoherente. Lo hice por el grupo y me matan si digo que no a mi novio y que sí a Luca, que lo amo, pero qué hago si me matan (...) Luca, no te enfades conmigo, te amo, te adoro, yo no sé si puedo ganar el concurso y si lo gana otro cómo me quedo yo si le resto el dinero’", explicó desde el confesionario de 'Gran Hermano VIP'.

Al volver a la casa de 'Gran Hermano VIP', Oriana lo hacía rota en llanto y desconsolada porque se le había indicado que no podía contar nada a nadie. Decirlo no solo supondría la nominación directa sino que se restasen 25.000 euros del premio final.

