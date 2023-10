Anabel Pantoja defiende a Jessica Bueno ante las palabras de Yola Berrocal: "Tiene las cosas muy claras con su novio"

Yola Berrocal y Anabel Pantoja han coincidido en el plató del debate de 'Gran Hermano VIP' y en la parte para abonados de Mitele Plus unas palabras de la representante ha hecho reaccionar a la sobrina de Isabel Pantoja.

Ion Aramendi ha preguntado a Yola Berrocal por Michael: "¿Crees que está en la diana de alguien más en la casa que de Albert?". "Si, me parece que Susana desde el principio en la cueva dijo que le gustaba Michael y por ese resentimiento ahora habla tan mal de él. Pienso que Carmen, que le puede caer bien y todo eso, me parece a mí. Y Jessica creo que se llevan bien, pero como tiene novio pues no pasa nada", ha dicho Yola Berrocal.