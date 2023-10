Zeus y Susana, cada vez más cerca: así ha sido su fin de semana dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'

No obstante, la propia Susana Bianca ha tenido momentos de confusión, puesto que no sabe al 100% si Zeus se puede pensar que ella no quiere nada con él. Pero Jessica Bueno le despejó las dudas diciendo que no lo cree. Susana le dijo a Jessica que se lanzará en cuanto se encuentre al 100%, puesto que ha pasado unos días un poco malos con fiebre. A pesar de estos momentos de confusión, Susana es consciente de que Zeus la cuida y que necesitaba un hombre así, puesto que ha sufrido mucho en el pasado. Además, esta semana fue ella la que le dijo a Gustavo que estaba empezando a sentir cosas.