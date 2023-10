Sol Macaluso ha tomado partido en el conflicto entre Luitingo y Pilar Llori tras su ruptura en directo en 'El Debate de GH VIP 8'. La periodista se ha posicionado al lado de la madrileña sin ninguna duda y ha puesto en duda los sentimientos del cantante de 'Operación Camarón' : "Yo no sabía que los sentimientos cambiaban tan rápido, ¿eh? Igual es que no los tenía, ¿no?".

Pero la argentina no solo ha arremetido contra el último expulsado, sino también contra Jessica Bueno , a la que ha criticado por el comentario que le ha hecho a Susana Bianca en uno de sus momentos de confesiones , ese en el que la sevillana reconocía que prefería que el artista se marchase de la casa antes de que ella se viera involucrada en una situación delicada.

"'Prefiero que te vayas a que no me meta en…'. ¿Perdona? Para que pase algo se necesitan dos personas, consentimiento mutuo. Alucinante", ha comentado Sol, que no cree que la modelo haya estado acertada y que piensa que debería asumir su parte de responsabilidad en lo que ha pasado entre Luitingo y ella.