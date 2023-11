Unos tensos posicionamientos hacen saltar a Gustavo contra el equipo naranja: "Estoy cansado del victimismo"

El momento de los posicionamientos siempre genera tensión y esto no ha sido menos durante el 'Ultima hora' de 'GH VIP' y es que la casa se ha posicionado entre Marta Castro o de Naomi Asensi para mojarse sobre quién preferían fuera de la casa.

"Ella se ganó mi respeto, pero es obvio que aquí hay dos grupos y nosotros que somos la minoría tenemos que protegernos frente a abusos en la comida y otras cosas", explicaba Laura, algo que ha hecho saltar a Marta: "Solamente dicen que es porque es del equipo naranja, no dicen nada más. No pueden decir nada positivo de ella".

Todos se han posicionado detrás de Naomi excepto Carmen Alcayde, Alex y Laura, el definido como grupo naranja y los comentarios y zascas entre grupos no han faltado en los posicionamientos. Algo por lo que Gustavo ha terminado estallando mientras ha dado sus argumentos: "¡Estoy muy cansado del víctimismo del equipo naranja, de que siempre son cuatro contra los azules, nosotros no somos ningún equipo, espero que la audiencia se de cuenta". "Llámalo realidad, a lo de la víctima no, otra cosa", ha interrumpido Carmen Alcayde y ha srugido un debate entre ambos bandos.