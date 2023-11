Javier decide abandonar 'Gran hermano VIP': "Si mi madre supiese cómo estoy me diría que me vaya"

Javier Fernández era salvado de la expulsión durante el ‘Última hora’ de ‘GH VIP’ , Lara Álvarez le comunicaba la noticia y el patinador no se mostraba del todo contento con esta noticia y es que había pensado la posibilidad de abandonar si no era el expulsado de la semana y ahora, ha tomado una decisión.

Y ha llegado el momento, Lara Álvarez ha hablado en la intimidad del confesionario con Javier. "He aprendido muchísimo, es una montaña rusa, lo que creo que he aprendido más es saber valorar lo que tenemos todos en nuestro día a día", ha explicado sobre lo que le ha dado el concurso y ha desvelado con quién de sus compañeros es más complicado convivir.

Tras dar este repaso por su concurso y emocionarse al hablar de la amistad que ha surgido con Gustavo y Michael, le ha comunicado su decisión a la presentadora y ha sido la de abandonar 'Gran Hermano VIP'. "En estas 24 horas han pasado millones de pensamientos por mi mente, el que más me ha resaltado es el de mi madre, mi madre me decía en mi mente que si supiese en el estado en el que he estado y que muchos días estoy me diría: 'Javi, vente a casa, cariño", ha explicado el concursante.