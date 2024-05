Alexia Rivas, sobre la ausencia de Anabel Pantoja a la comunión del hijo de Isa: "Ese día estaba en Madrid"

“No, evidentemente no estaba invitada por una sencilla razón, cuando no te preocupas por tu nieto, ni cuando va al colegio, ni cuando tiene médico, ni cómo le han ido las notas, no estás en su vida pues reniegas para lo bueno, para lo malo y en este caso no tenía ninguna lógica invitarla", detalla Alexia Rivas.