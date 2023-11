Gustavo responde a las polémicas con la familia Campos: ¿Por qué renunció a trabajar con María Teresa?

Gustavo ha podido ver todo lo que han dicho fuera tanto Alejandra Rubio como Carmen Borrego sobre él

El exchófer ha hablado y se ha sincerado sobre todo lo ocurrido con María Teresa Campos y su familia

Gustavo brota por las palabras de Avilés contra su mujer: "Deseo que se vaya por falso y mentiroso"

Gustavo Guillermo fue expulsado de manera disciplinaria por la organización y, ahora, que ya está fuera de la casa de Guadalix ha podido ver todo lo que se ha dicho de él entorno a la familia Campos durante el debate y las palabras que han dicho sobre esto las propias protagonistas.

El que fuera la mano derecha de María Teresa Campos ha explicado cómo se ha sentido en la casa de Guadalix siendo tan reciente la muerte de la mítica periodista: "Ha sido muy duro, era muy reciente y cuando me despertaba por las mañanas siempre me acordaba de ella y me sentía incluso un poco culpable. Creo que estaría orgullosa, siempre me dijo que si tenía una oportunidad tirase para adelante y eso es lo que he hecho".

El ya exconcursante ha podido ver todo lo que ha pasado fuera. Desde las palabras de su pareja Ainhoa en las que aseguraba que hay veces que Gustavo no se ha sentido a veces por la familia Campos, pasando por las palabras de Alejandra Rubio sobre él, donde aseguraba que él presentó la renuncia como chófer de su abuela cuando peor estaba Teresa Campos y aseguraba que se quedó sorprendida al saber que entraba en el programa.

Gustavo ha aclarado el porqué no se sintió querido en alguna ocasión, refiriéndose al tema de las grabaciones: "No me sentí querido en el momento en el que se me atacó cuando se me acusó, yo sentí que necesitaba más cariño de ellas, pero después lo aclaramos todo. Yo las considero como unas hermanas. Ainhoa sabe cómo soy yo y no entendí cómo a veces defendían a otras personas".

Algo de lo que Carmen Borrego ha hablado fuera y él ha querido decir algo más: "¿Dónde están las 1000 horas de grabación? No existen, solo hay una y se lo conté a ellas. Tengo muy mala memoria, por un tema mío con Carmen la grabé, pero solo por enseñarsela a una persona, una tontería, un error".

"Presenté la renuncia porque quería seguir con ella a su lado, pero no quería seguir cobrando un sueldo. Para mí ella era mi vida y me sentía una carga económica para ella", ha explicado Gustavo tras las palabras de Alejandra y explica que "pedía poder seguir con su vida con ella igual" y que no ha estado un día sin estar con ella.