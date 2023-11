Álex Caniggia se pone del lado de Naomi tras sus tensiones con Laura Bozzo: "Es fiel al equipo naranja"

El team naranja se está resquebrajando. Y más después de que Laura Bozzo se desmarcase y se acerque al equipo azul para rajar de Naomi y Carmen Alcayde. Además, Álex Caniggia siempre fue el nexo de unión del team y ahora no está en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Precisamente sobre esta quiebra que está sufriendo el equipo naranja ha opinado Álex en el debate de este domingo.

"Ahora que he visto este vídeo, desde que yo me fui el equipo naranja se está directamente rompiendo", ha comenzado diciendo Álex Caniggia al ser preguntado por Ion Aramendi. Y esto ha añadido Ion: "Tú Álex, ¿con quién te posicionas? ¿Con Laura o con Naomi?". Caniggia no se lo ha pensado dos veces: "En este caso, con Naomi porque es fiel al equipo naranja".