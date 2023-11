Gustavo brota por las palabras de Avilés contra su mujer: "Deseo que se vaya por falso y mentiroso"

A Avilés no le sentó muy bien un comentario que le lanzó Gustavo y su solución estaba clara: "Quiero que todo el mundo me nomine. Os lo pido por favor", le dijo al resto de concursantes. Y es que Gustavo le dijo al excolaborador de Sálvame que ya hablarán cuando este salga. Avilés lo explicó posteriormente en el confe: "Le dije a Gustavo: 'si algún día sales antes que yo dime algo sobre si las cosas están bien o no'". Y fue el comentario lo que hizo que Avilés se percatarse de que las cosas no iban precisamente demasiado bien.