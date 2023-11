Laura Bozzo se enfada en directo con Naomi y se cambia de sitio en el sofá: "No me gustan las dobles caras, de este juego no participo"

Laura Bozzo se ha molestado al ver una reacción que tuvo Naomi con ella en la habitación y se ha alejado de ella en el sofá

La mítica presentadora ha estallado contra algunas actitudes del 'team naranja', pero luego ha vuelto a sentarse junto a ellas

Lara Álvarez ha conectado con la casa e Guadalix durante el 'Última hora' de 'Gran Hermano VIP' y la presentadora ha podido comprobar de primera mano que la casa está que arde y que hay tensiones entre muchos de los concursantes.

Tras el debate de 'GH VIP' con Ion Aramendi y que Zeus se posicionase al lado de Laura Bozzo en vez de con Michael para quedarse en la casa al estar en peligro por la nominación. Todo esto removía a sus compañeros, que lo comentaban en las diferentes habitaciones y la pareja terminaba teniendo una noche movida.

Susana se acercaba hasta la habitación naranja para explicar a Carmen Alcayde y Naomi todo lo que estaba pasando y el que Zeus se había posicionado con Laura porque él así lo había sentido, pero que ella no tenía nada que ver en su decisión y apuntaba a Carmen Alcayde: "Nos han dicho que tú has dicho que él hizo eso para halagarme a mí". Carmen Alcayde lo negaba y Laura Bozzo le recriminaba a su compañera que no entendía esta actitud, algo que hacía saltar a Naomi: "Ay, Laura, de verdad. Te metes en medio de la conversación, han venido ellos a preguntarnos". Y Laura aseguraba qu ehabía escuchado la conversación de Carmen y Michael y que esto si había sucedido.

Mientras se veían las imágenes de este momento en la casa de Guadalix, Laura Bozzo decidía cambiarse de sitio en el sofá, de estar en medio de Carmen y Naomi a irse a la esquina del mismo. Movimiento por lo que Lara Álvarez ha preguntado al conectar de nuevo en directo: "Te has cambiado de sitio, ¿por qué lo has hecho?".

"Me cambié de sitio durante el vídeo porque me choca que me llame la atención y me levante la voz Naomi sobre un tema que yo había escuchado perfectamente", explicaba la concursante y cuando Naomi saltaba no entendiendo nada ya que Laura estaba en ese momento y no se había enfadado antes, Laura reaccionaba: "Yo estoy hablando primero, después hable usted".

Y tras esto, continuaba explicándose Laura: "Me pareció una falta de respeto porque yo sabía lo que había conversado Carmen con Michael y eso fue lo que dije. No me gustan las dobles caras, yo de ese juego no participo, el 'team' que yo crié con Álex no era para eso, era para ir de frente". Algo a lo que Carmen Alcayde ha reaccionado: "Lo que te estaba diciendo Naomi es que me dejaras hablar".