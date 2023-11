Zeus pide perdón a Susana: "Lo único que puedo hacer es intentar cambiar la situación"

Zeus Montiel reconoce su error y se disculpa ante Susana Bianca en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Susana Bianca y Zeus Montiel intentan acercar posturas. ¿Lo habrán conseguido?

Susana Bianca, a Zeus Montiel: "Si a mí me hubiera pasado, yo no estaría así. Eres adulto".

Zeus y Susana se han dispuesto a hablar para intentar solucionar los problemas que han arrastrado desde el debate de este domingo de 'Gran Hermano VIP'. Ambos concursantes se han tumbado en la cama para intentar aclarar la situación. Una situación que ha llevado a Susana a agobiarse mucho y tener que desahogarse con Jessica Bueno. Por su parte, Zeus también ha estado todo el día dándole vueltas a la cabeza.

Susana le ha agradecido a Zeus que reconozca su error: "A mí todavía no me ha pasado lo de equivocarme aquí, pero es bonito que lo reconozcas. Tampoco hay que machacarse ni nada. Está bien que hablases con él", ha señalado Susana, tras decirle Zeus que había hablado con Michael en el jardín sobre el tema. Todo viene por un posicionamiento que no se entendió del todo por parte de Zeus y un comentario que tampoco se entendió del todo bien.

Pero el punto de inflexión ha venido con lo siguiente: Susana le ha dejado claro (a Zeus) que tiene que sacar su personalidad y que lo que tienen los dos en la casa sea un "plus": "Tienes que intentar que aquí no sea todo: Susana, Susana y Susana. Yo entiendo que se te ha ido todo el mundo, pero si a mí me hubiera pasado, yo no estaría así. Eres adulto".

Además, le ha dicho que "no es sano ni bueno estar 24h juntos porque si el día de mañana yo me voy, a ti te da un soponcio. Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que vivir tu experiencia y estar bien contigo mismo. Por su parte, Zeus le ha dicho que tiene razón: "Sé que tengo que despertar y ser más egocéntrico, y quizás no ser tan protector con mi pareja". Todo esto lo hemos podido saber en el minutado de 'Gran Hermano VIP'.

Zeus Montiel: "Te pido perdón aunque no tuviera mala intención..."