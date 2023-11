Susana rompe a llorar en la casa de 'Gran Hermano VIP' y sufre el mayor bajón desde que entró: "Soy siempre la mala"

Susana Bianca y Jessica Bueno hablan en la lavandería de la casa de 'Gran Hermano VIP'

Las confesiones de Susana Bianca sobre su pasado: "Siempre he sido muy prejuzgada"

Jessica Bueno, a Susana Bianca: "Si estáis los dos, no voy a estar ahí abanicando"

Susana Bianca está pasando por un mal momento dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Y es que la modelo canaria está muy agobiada por los comentarios que pueden estar pensando fuera sobre ella. Todo surgió cuando Susana este domingo de desahogó llorando y estando sola, y Zeus iba detrás de ella sin entender lo que realmente necesitaba. Algo que a Susana le molestó. Además, Susana estaba cada vez más de mal humor y cuando le dijo a Zeus lo que pensaba, parece que es ella la mala de la película. Y eso le molesta.

Precisamente de esto han hablado Jessica Bueno y Susana. Según Jessica, le ha dicho a Zeus que Susana irá a buscarlo cuando lo necesite. Es ahí cuando Bianca ha dicho que cuando se va (Zeus) "triste porque quiero estar sola, me deja a mí fatal". Por su parte, Jessica le ha señalado que tiene que hacer lo que sienta. "Habla, grita, lo que sea. Tú hoy estás así por pensar demasiado", ha asegurado la sevillana.

Zeus Montiel también se ha agobiado y eso ha provocado que gran parte del día de hoy lo pase solo en el jardín, dándole vueltas a la cabeza a todo este tema. "Tú tampoco te puedes sentir responsable de que él esté solo. Si él no habla es porque no quiere. Él ha entrado aquí solo y antes de empezar una relación contigo se relacionaba con todo el mundo. Si está solo es porque él lo decide", ha dicho Jessica Bueno. No es la primera vez que esta relación se enfría. Hace algo más de una semana tuvieron un malentendido que provocó un bajón por parte de los dos concursantes.

"Si estáis los dos, no voy a estar abanicando"

Susana Bianca se ha confesado ante Jessica Bueno, hablándole sobre su pasado y de ciertos comentarios que arrastra desde antes de entrar: "En mi vida normal he aprendido que los comentarios me entren por un oído y salgan por otro. Siempre he sido muy prejuzgada, siempre, por tener más personalidad y todo. Soy siempre la mala". Por otro lado, Jessica le ha dicho que deje eso de lado: "No tengas miedo de nada, que no haces nada malo. Haz lo que te dé la gana, lo que sientas. No tengas miedo".

Además, han hablado sobre otro tema. Susana notó distante a Jessica y se lo ha dejado caer: "Lo tuyo me dolió porque yo estoy todo el rato apoyándote y queriendo estar contigo, como cuando se fue Luitingo". Pero Jessica ha dicho que se aleja un poco más porque con ella tiene relación, "pero con Zeus tampoco tengo tanta conversación, y vosotros estáis juntos. Puedo estar un rato, pero no siempre. No quiero esa imagen de los tres siempre. Yo soy una persona independiente".

Y Jessica se ha sincerado: "Tú tienes que ser consciente que si yo veo que estáis los dos, me voy para otro lado. Yo tengo conversaciones distintas cuando él está y cuando no. Es que si estáis los dos, no voy a estar ahí abanicando". Hay que recordar que este domingo se vieron unas imágenes de los dos -Susana y Zeus- pasándoselo muy bien debajo de las sábanas. Algo que parece estar ahora muy lejos.

