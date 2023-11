Carmen y Laura desvelan lo que Michael podría sentir por Pilar

"Pienso que a Michael puede ser que le guste otra persona" , le ha dicho a Ion Aramendi. Esto ha provocado la risa de Albert, que anteriormente le habían preguntado qué tal su relación con el modelo y estaba viendo como Laura conseguía desviar la atención de todos a otra pareja distinta. El presentador le ha dicho que si así era, que dijese quién: "No puedo decirlo. Yo soy Cupido", ha confesado Bozzo.

Ion, por su parte, le ha dicho que no le guardase ningún secreto por la relación que mantenían la concursante y el presentador. Todos y todas se han quedado incrédulos y expectantes queriendo saber a quién se refería la presentadora peruana. "Cuando las cosas empiezan, es mejor callar porque si no luego explotan", aseguraba Laura Bozzo, 'recogiendo cable'. "Tú me conoces. Si yo digo todo se puede paralizar", ha añadido.