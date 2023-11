Alexia Rivas desvela lo que le dijo Pilar sobre Jessica Bueno antes de volver a la casa: "Ahí se retrató"

Y justo antes de la entrada de Pilar a la casa de Guadalix, Alexia Rivas pudo hablar con ella en privado, algo que ha contado la colaboradora durante el debate de 'GH VIP', dirigiéndose directamente a su hermana Alba: "Tu hermana me dejó flipada cuando estábamos las dos solas y me dice: 'Yo voy a entrar en la casa a machete a por Jessica. Y le digo: 'Creo que te equivocas, Pilar. El que te tiene que rendir cuentas a ti es Luitingo. Y me dijo: 'si, claro, que tiene novio y la pierna por encima y no sé que'. Le dije: 'Creo que te equivocas'. Me pareció... para mi ahí tu hermana se retrató".