Albert desvela cómo está tras volver a convivir con Michael: "Pensaba que iba a estar más a la defensiva..."

Las amigas de Albert, Laura Bozzo y Carmen Alcayde, ponen en alerta a Michael: "No se va a volver a acercar a ti", le señaló Bozzo. "Sobre mi cadáver pasa. No quiero ningún bucle. Jamás amigo de Albert, jamás", reiteraba Laura. Carmen le daba la razón: "Le echo de la habitación (a Albert). Fue muy grave lo que pasó y eso no va a volver a pasar". Por su parte, Michael se sinceraba en el confe: "No quiero que se repita. No quiero que él se enamore de mí...". Y es que hay que recordar que la 'ruptura' entre Michael y Albert provocó en la casa una discusión sin precedentes entre concursantes, además de la posterior expulsión de Albert Infante.