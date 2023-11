Pablo Marqués lanza un mensaje ante la polémica con su novia, Jessica Bueno, y Luitingo: "No nos vais a romper"

Mucho se habla del acercamiento de Luitingo y Jessica Bueno en la casa de 'GH VIP' y es que, a pesar de que su reencuentro fue frío, poco a poco han ido aproximando. Muchos critican a la modelo, también atacan a su pareja fuera y el aludido, Pablo Marqués, no ha dudado en lanzar un mensaje con toda una declaración de intenciones a través de las redes sociales.

Dejando claro que el post estaba dedicado a todas las personas que le envían "mensajes negativos", Pablo les advertía: "No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar". Es más, no duda en asegurar que se expone a través de las redes para que le digan lo que quieran, pero que está esperando a que Jessica "termine su trabajo" para ver el resultado: "Quiero que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica".

"No me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper", asegura un convencido y firme Pablo Marqués.