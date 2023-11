El acercamiento de Jessica Bueno y Luitingo remueve a algunos de sus compañeros: "Se va a joder su relación"

Jessica le confesaba a Luis que parecía que podía aparecer en cualquier momento en la casa, demostrándo que le habían echado mucho de menos y confesaba que todo el rato estaba con miedo de que la gente hablase de la relación que ambos han mantenido en la casa hasta su marcha: "Lo que he hecho contigo de dormir en una cama los dos sabiendo que nos iban a grabar, no lo he podido disfrutar, he estado con miedo de que la gente opinase. No me arrepiento porque yo he estado bien, he sido feliz".