Ion Aramendi sustituye a Lara Álvarez en el 'Última hora': los concursantes alucinan y el presentador cuenta el motivo

Al ' Última hora' de 'Gran Hermano VIP' no le han faltado sorpresas, todos los concursantes esperaban que Lara Álvarez conectara con ellos en directo, pero no ha sido así, Ion Aramendi les ha dado las buenas noches y ellos han alucinado.

Las caras de sorpresa no han faltado al ver al presentador y este ha querido explicar el motivo por el que no estaba Lara Álvarez durante la noche: "No os preocupéis, estoy sustituyendo eventualmente a Lara Álvarez, hoy tenía un compromiso laboral muy imporante, pero mañana prometido por mí va a estar con vosotros y en un horario distinto".