La influencer no se perdió el 'Última hora' presentado por Lara Álvarez y descubrió que el cantante de 'Operación Camarón' le había hecho entrega a Jessica un perfume, lo que le provocó un ataque de risa porque ella sabe perfectamente que la concursante no tiene olfato , pues hubo un tiempo en el que tuvieron mucha relación al haber sido familia: la modelo salió con el primo de la colaboradora y tuvo con él a su primogénito, Fran Rivera Bueno.

"Si tienes un mal día mira el de Luitingo", comentaba Anabel en sus stories mientras se partía de risa junto a uno de sus amigos íntimos: "Yo ya sabía que ella no huele, vamos que no tiene olfato, pero es que encima es el perfume de Pilar. ¡Hoy ha estado todo sembrado! Me he reído muchísimo".